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В Україні на базі жіночого монастиря створили першу добровільну пожежну команду

Монахині-добровольці пройшли спеціальні навчання

Перша в Україні добровільна пожежна команда запрацювала 22 грудня у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади на Черкащині, повідомила пресслужба МВС з посиланням на обласне управління ДСНС.

Згідно з повідомленням, у новоствореній пожежні команді нестимуть службу п’ятеро добровольців – ігуменя монастиря, дві послушниці та двоє водіїв пожежного автомобіля.

«Окрім гарантування пожежної безпеки монастиря та реагування на надзвичайні події, під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що добровольці пройшли спеціальні навчання, під час яких відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

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