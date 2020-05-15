30 років тому цього дня відбулося перше засідання першого скликання Верховної Ради України

30 років тому відбулося перше засідання Верховної Ради УРСР дванадцятого скликання, яке пізніше стало першим скликанням Верховної Ради України.

Саме парламент відігравав ключову роль у часи найбільших викликів, які були перед Україною, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Історія українського парламентаризму достатньо молода, якщо ми порівняємо з іншими парламентами світу, де вона вже сторіччями спостерігається. В нас інша ситуація. Розвивався український парламент достатньо стрімко. Іноді в позитивному, іноді не завжди у позитивному сенсі. Це теж правда. Як у будь-якої інституції, були моменти успіху, були і поразки, були і помилки. І це лягає на плечі всіх народних депутатів усіх скликань Верховної Ради України», – сказав спікер.

Він також заперечив, що роль українського парламенту знівелювалася за ці роки.

«Це, мабуть, не вперше і не востаннє, коли говориться про те, що якась роль української Верховної Ради нівелюється. Але, як показувала історія нашої держави, саме у ключові моменти, в найбільші виклики, які були перед нашою країною, парламент відігравав ключову роль. Парламент завжди був балансуючим інструментом, не лише законодавчим, але й балансуючим», – заявив Разумков.

За його словами, Верховна Рада відображає все українське суспільство, «з його плюсами і мінусами, з досягненнями, з вадами, з політичним баченням, соціальним статусом».

15 травня 1990 року відбулося перше засідання Верховної Ради УРСР дванадцятого скликання, яке пізніше стало першим скликанням Верховної Ради України. Народні депутати того скликання ухвалили Декларацію про державний суверенітет України й Акт проголошення незалежності держави.

Повністю інтерв’ю з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 травня.