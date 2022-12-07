Парламент Перу оголосив імпічмент президенту країни Педро Кастільо, через кілька годин після того, як він спробував розпустити законодавчий орган своїм указом.

Конгрес відмовився розійтися, а натомість виніс на голосування питання про відставку самого Кастільйо. За імпічмент проголосував 101 депутат проти шести.

Конгрес розцінив наказ Кастільйо про розпуск найвищого органу державної влади як неконституційний, тобто спробу перевороту. З думкою парламентаріїв погодилася і посол США в Перу Ліза Кенна. «США категорично засуджують неконституційні дії президента Кастільйо, який намагається перешкодити законній роботі Конгресу», – написала вона у твітері.

За перуанськими законами президент може розпустити Конгрес тільки в тому випадку, якщо той відмовив у довірі двом кабінетам міністрів, чого не сталося.

Кастільйо планував розпустити парламент, створити надзвичайний уряд, призначити позачергові парламентські вибори і, як він оголосив, створити «Нову хартію вільностей», тобто переписати конституцію країни.

Національна поліція Перу опублікувала у твітері фото, на якому Кастільо сидить у поліцейській дільниці після голосування за його усунення, і заявила, що «втрутилася», щоб виконати свої обов’язки. У повідомленні Кастільо називали «експрезидентом». Наразі невідомо, чи він затриманий. Пізніше фото видалили, пише агентство AP.

Діна Болуарте склала присягу як тимчасова президентка. Досі вона була віцепрезиденткою.

Педро Кастільйо очолював країну з червня 2021 року.