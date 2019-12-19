Уряд Пакистану висловився проти смертної кари Мушаррафу

Уряд Пакистану виступив проти смертного вироку колишньому президентові, генералу Первезу Мушаррафу, стверджуючи, що відповідачу не було надано право на «справедливий судовий розгляд».

Прем’єр-міністр Імран Хан 18 грудня у Женеві скликав екстрену нараду своєї пакистанської партії «Техрік-е- Інсаф», щоб обговорити вирок Мушаррафу, який наразі перебуває в Дубаї.

76-річний Первез Мушарраф у відеозверненні з лікарняної палати на початку грудня назвав справу проти нього «необґрунтованою» і сказав, що це «вендета» проти нього.

17 грудня суд в пакистанському Ісламабаді після декількох років судового розгляду виніс рішення про смертний вирок колишньому президентові Первезу Мушаррафу за звинувачення у державній зраді через призупинення дії Конституції у 2007 році.

Мушарраф керував Пакистаном у період 1999-2008 років.

У 1999 році Мушарраф повалив владу тодішнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа завдяки військовому перевороту. Він призупинив Конституцію і ввів надзвичайнй стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку в серпні 2008-го, щоб уникнути можливого імпічменту.

Військові керували Пакистаном майже половину існування з часу незалежності країни від Британії в 1947 році.