Зеленський призначив посла України у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

«Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Саудівська Аравія», – зазначено в тексті указу.

Анатолій Петренко – кадровий військовослужбовець, має звання генерал-лейтенанта, звільнився з військової служби у 2018 році. До призначення послом був заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.