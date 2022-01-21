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Зеленський призначив посла України у Саудівській Аравії

Анатолій Петренко до призначення послом був заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

«Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Саудівська Аравія», – зазначено в тексті указу.

Анатолій Петренко – кадровий військовослужбовець, має звання генерал-лейтенанта, звільнився з військової служби у 2018 році. До призначення послом був заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

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