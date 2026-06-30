Пезешкіан: угода між Іраном і США була укладена в «повній координації» з Хаменеї

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив внутрішніх противників рамкової угоди між Іраном і США в «співпраці з ворожими ЗМІ» та заявив, що «всі етапи переговорів» проводилися у «повній та постійній координації» з верховним лідером Ісламської Республіки.

Виступаючи 30 червня під час зустрічі з членами Товариства викладачів семінарії в Кумі – консервативної духовної організації – Пезешкіан також зазначив, що «незважаючи на існуючі обмеження та міркування з питань безпеки, остаточний текст угоди був оцінений відповідними органами влади після експертної та безпекової експертизи, а також отримав рішучу підтримку членів Вищої ради національної безпеки».

Це відбувається на тлі того, як останніми днями серед деяких проурядових політичних груп посилилася опозиція до меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Вони стверджують, що уряд, голова переговорної делегації Мохаммад Багер Калібаф і навіть деякі високопоставлені командири Корпусу вартових ісламської революції схвалили та просували цей меморандум всупереч позиції Верховного лідера Моджтаби Хаменеї.

Пезешкіан охарактеризував цих опонентів як «групи, пов’язані з психологічними операціями ворожих ЗМІ», і зазначив, що «вони намагаються, атакуючи переговорну команду та ставлячи під сумнів національні рішення, створити умови для підриву цього досягнення».

Останній приклад опору: майже три чверті членів Асамблеї експертів – органу, відповідального за призначення та нагляд за діяльністю верховного лідера Ірану, – підписали заяву, в якій відкриття Ормузької протоки було названо «суперечливим офіційним зобов’язанням та стратегічною помилкою»; ця заява одразу ж викликала негативну реакцію з боку секретаріату Асамблеї.

Вісім із 12 людей, присутніх на зустрічі Пезешкіана з Товариством викладачів семінарії в Кумі, є членами Асамблеї експертів.