Вивозив з України до РФ стратегічну сировину. СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну

Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який, за даними спецслужби, вивозив з України до РФ стратегічну сировину для компанії «Росатом».

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, з початку повномасштабного вторгнення він реалізував «схему», яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів – використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.



У СБУ зауважують, що ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.



«За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур «Росатома» і «Лукойла». Фігурант здійснював поставки через власну компанію в Росії – «Боровичский комбинат огнеупоров». Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів», –йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили російському мільярдеру про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки підозрюваний перебуває на території РФ, тривають «комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», кажуть у відомстві, не уточнюючи, про які заходи йдеться.

Сергій Кабаргін чи його представники це повідомлення не коментували.

У вересні 2022 року було накладено арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» на 500 млн гривень.