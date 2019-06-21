Підозрюваний у вбивстві дівчинки на Одещині зізнався на суді

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко житель села Іванівка Микола Тарасов визнав свою провину та погодився із обвинуваченням, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Таку заяву Тарасов зробив під час відкритого судового засідання, де йому обирали міру запобіжного заходу, відповідаючи на запитання судді Юлії Федулеєвої.

«–Ви знаєте, в чому підозрюєтесь? Ви погоджуєтесь із підозрою? – Так. – Бажаєте дати пояснення стосовно підозри? – Ні», – підозрюваний відповідав на запитання судді коротко, із журналістами спілкуватися не став.

«– Через який проміжок часу, після того, як вона зайшла на подвір’я вашого дому, ви її вбили? – Хвилин 15-20. – Хто був удома, окрім вас? – Нікого. – Навіщо ви її вбили? – Не знаю», – суддя продовжувала допит. Після недовгого перебування в нарадчій кімнаті вони винесла ухвалу – заарештувала Тарасова на два місяці без права внесення застави. І він сам, і його адвокат підтримали клопотання про взяття його під варту.

22-річному Миколі Тарасову загрожує довічне позбавлення волі. Йому інкримінують викрадення, спробу зґвалтування та умисне вбивство дівчинки, а також наругу над тілом померлої (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 КК України). За попередніми даними, смерть дитини настала через втрату крові.

Тарасова затримали 19 червня – тіло дівчинки, яка зникла ще 13 червня, знайшли у вуличному туалеті будинку, де він жив із батьками. Раніше Тарасов навіть «брав участь» в розшуках дівчини – правоохоронці, волонтери та родичі шукали її майже тиждень.

Як повідомив під час брифігу керівник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, підозрюваний зустрів Дарину на ринку, вийшов звідти раніше і дочекався дівчинку біля свого будинку. Після того, як правоохоронці знайшли тіло, Тарасов зізнався у скоєному злочині. У суді повідомили, що підозрюваний – при здоровому глузді, із ним спілкувався психолог.

За інформацією поліцейських, із 13 по 19 червня слідчі провели понад три з половиною тисячі допитів та опитувань місцевих жителів, десять невідкладних обшуків та кілька сотень оглядів дворів та домоволодінь за згодою їх власників.

Під час пошуків у батьків вбитої дівчини невідомі намагалися вимагати 10 тисяч доларів за інформацію про дитину. Правоохоронці затримали шахрая, який, як виявилось, був неодноразово засуджений. Його звинуватили у вимаганні та заарештували.