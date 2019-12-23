Оголошено підозру екскерівництву правління «Дельта банку» у розкраданні 4,4 млрд гривень – поліція

Колишній голові ради директорів АТ «Дельта банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу банку та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю 23 грудня оголошено підозри у розкраданні 4,4 мільярдів гривень, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній. Водночас, службові особи АТ «Дельта банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи. Такі дії стали підставою визнання АТ «Дельта банк» неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію», – йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється можлива причетність інших службових осіб та власників «Дельта банк» до протиправної діяльності, додали у Нацполіції.

Ще у 2016 році повідомлялося, що прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами «Дельта банку» понад 4,5 мільярдів гривень.

У жовтні 2014 року «Дельта банк» віднесли до категорії проблемних, згодом банк віднесли до категорії неплатоспроможних. Через рік, у жовтні 2015 року, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Дельта банк», ліквідувати «Дельта банк» запропонував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.