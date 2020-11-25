У МОН взялися за перегляд системи експертизи шкільних підручників, кажуть – багато помилок

Міністерство освіти і науки України повідомило, що кардинально змінить підходи до відбору шкільних підручників.

«Міністерство освіти і науки України цілком поділяє занепокоєність громадськості щодо наявності помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках, які надруковані протягом останніх кількох років... МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, у межах якого передбачено й удосконалення нормативної бази про конкурс серед авторів. Зусилля міністерства також будуть спрямовані на вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники. Вони мають отримувати належну оплату за свою роботу та нести відповідальність за контент», – повідомила у середу пресслужба Міносвіти.

У відомстві кажуть, що «критична ситуація» з якістю підручників виникла тому, що автори й видавництва фізично не встигають якісно підготувати та відредагувати підручники; підручники впроваджуються у шкільній практиці без належної їх апробації; на етапі оцінювання підручників експертами виявляються не всі методичні, фактологічні та граматичні помилки й недоречності; стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками й закладами загальної середньої освіти (коли запропоновану кількість підручників фізично неможливо розглянути у встановлені терміни).

«Наприклад, під час конкурсного відбору підручників для 3-го класу вибір здійснювався серед 9-12 підручників однієї назви, причому лише за їх частинами в електронному вигляді, що в цілому ускладнило процес детального аналізу змісту. Зазначимо, що велика кількість підручників зумовлена тим, що свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників», – пояснили у відомстві.

Перед початком поточного навчального року Міносвіти заявляло про майже повну забезпеченість українських школярів підручниками.