Стоки старі, каналізація не оновлювалась десятиліттями – Кличко про підтоплення після злив у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив причину виникнення численних підтоплень на вулицях столиці після нещодавніх злив застарілими комунікаціями.

«Після дуже засушливих двох місяців весни, початок травня видався багатим на зливи. За даними метеоцентру, в столиці за три дні випала місячна норма опадів. Гідрослужба комунальної корпорації «Киїавтодор» працює в посиленому режимі. Біля проблемних ділянок під час злив чергувала і працювала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро «Дорогожичі» та поблизу «Лівобережної». Також комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, яке забивається в решітки зливостоків», – сказав Кличко, додавши, що у Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину якої не оновлювали десятиліттями.

За його словами, міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Також буде здійснена реконструкція системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях, додав Кличко.

Останніми днями, особливо 4 травня, у Києві через сильну зливу чимало вулиць у місті були підтоплені, а користувачі розміщували у мережі фото автомобілів, які буквально «плавали» столичними дорогами.

Комунальники запевняли, що їхня гідрослужба біля проблемних ділянок, де ймовірні підтоплення, ще до початку зливи, почала чергувати зі спецтехнікою.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що завтра очікується погіршення погодних умов у Києві та області, вночі та вранці 7 травня прогнозують значні дощі.