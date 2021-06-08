У Дніпрі досі ліквідовують наслідки підтоплень минулого тижня – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що триває ліквідація наслідків підтоплень, спричинених інтенсивними дощами, що пройшли на початку минулого тижня у Дніпрі.

«Протягом 2-3 червня у місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла річки Гнилокіш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає. Станом на 7 годину 8 червня залишаються підтопленими 12 приватних житлових будинків та 35 дворогосподарств», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з початку робіт рятувальники відкачали майже 200 тисяч кубометрів води.

Гнилокіш – одна з малих річок лівобережної частини міста Дніпро.