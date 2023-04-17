ДСНС: понад сотня будинків у чотирьох регіонах України залишаються підтопленими

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про тенденцію щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України, гідрологічна ситуація контрольована.

Як повідомляє пресслужба відомства, залишаються підтопленими 852 дворогосподарства у Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській областях та 111 будинків на Дніпропетровщині, Черкащині, Чернігівщині та Полтавщині.



ДСНС з посиланням на дані Гідрометеорологічного центру інформує про сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Укргідрометцентр у більшості областей України вдень 18 квітня прогнозує невеликий дощ.

Рясні опади та підняття рівня води в річках спровокували підтоплення у низці регіонів України.