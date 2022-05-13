З Севастополя у море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії – фото

У море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Наразі у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпино».

Підводні човни проєкту 636 «Варшавянка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшавянка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів, розповідав раніше Крим.Реалії експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проєкту 877 «Палтус» Б-871 «Алроса», але він з травня 2019 року зстояїть на ремонті у 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті. Раніше Крим.Реалії повідомляли, що підводний човен «Алроса» вже готується до виходу на ходові випробування після ремонту.