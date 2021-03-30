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30 березня 2021, Київ 16:31
Новини | Події

МВС: Україна домовилась з Францією про висотні підйомники для пожежних авто, 90% вітчизняних – зношені

Французькі підйомники для пожених авто фірми Echelles Riffaud (фото з сайту МВС України)

Україна спільно з французькою компанією Echelles Riffaud вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, оскільки 90 відсотків наявної вітчизняної техніки відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили в МВС, йдеться про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Такої техніки Україна сама не виробляє.

«Важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Крім того, наші спеціалісти пройдуть навчання у своїх французьких колег», – повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

Вартість контракту, який із ДСНС України підписали гендиректор Echelles Riffaud Бенжамен Кустіє та експортний директор компанії Марк Ларів, становить 300 мільйонів євро. Однак, французька сторона, повідомили в МВС, пішла на умови довгострокового кредитування, розрахованого на 10 років.

За попереднім планом, нові автомобілі запрацюють в українських містах вже наступного року.

За даними ДСНС, в Україні у наявності є лише 290 необхідних підйомників до пожежних автомобілів і 260 з них вже відпрацювали свій ресурс.

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