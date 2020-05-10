Біля берегів Африки пірати викрали українця – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що біля берегів Екваторіальної Гвінеї пірати напали на судно і викрали українця-члена екіпажу. Про це УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Сьогодні отримана інформація про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно Rio Mitong (прапор Коморських Островів, судновласник бельгійська компанія Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade). За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна», – Погорельцев.

За його словами, наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт з компаніями судновласником та оператором судна щодо перевірки інформації та з’ясування обставин справи.

Посольства України в Сенегалі (відповідає за Екваторіальну Гвінею) та Нігерії (найближча дипломатична установа до місця події) звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.