Пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, у тому числі українця

Пірати біля узбережжя Нігерії викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, включаючи працівників з Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.

Члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямували з міста Лаґос до порту Харкорт.

23 вересня Нігерійське агентство морського управління та безпеки (NIMASA) повідомило, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові кожної з інших п’яти вищеназваних країн.

У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.

Викрадення на викуп – це загальна проблема для деяких регіонів Нігерії.

За останні кілька років було викрадено кількох іноземців в південному регіоні дельти Нігера, що є основним джерелом нафти, яка є основою економіки Західної Африки.