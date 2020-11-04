З початку року ДСНС знищила майже 60 тисяч вибухонебезпечних предметів

З початку року піротехніки Держслужба з надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили майже 60 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомила у середу пресслужба відомства.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів. З початку року, станом на 3 листопада, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 59 тис. 537 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тис. 357 авіаційних бомб», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на Донеччині впродовж минулої доби обстежено 1,56 га території і вилучено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У відомстві нагадали про правила поведінки при виявленні небезпечного предмета. Так, категорично забороняється торкатися підозрілого предмета або пересувати його; аливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; розбирати вибухонебезпечний предмет.