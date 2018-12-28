У Південній Кореї викрали особисті дані перебіжчиків із КНДР

Невідомі хакери викрали особисті дані близько тисячі громадян КНДР, які втекли до Південної Кореї, повідомили в південнокорейському міністерстві об’єднання. Походження атаки встановлюється.

Міністерство виявило витік і повідомило, що зловмисники отримали доступ до бази даних агентства з питань переселення. Хакери викрали інформацію про імена, дати народження й адреси проживання перебіжчиків.

Агентство, на яке здійснили атаку, входить у мережу з 25 таких же інститутів, які допомагають вихідцям із КНДР з пошуком роботи, медичним забезпеченням і юридичною підтримкою. Співробітники агентств побоюються, що витік може поставити під загрозу родичів перебіжчиків, які залишаються в Північній Кореї.

Державні ЗМІ Північної Кореї заперечують причетність Пхеньяна до кібератаки.

Близько 30 тисяч перебіжчиків із КНДР втекли до Південної Кореї з кінця Корейської війни 1950-53 років.