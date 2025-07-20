У Південній Кореї внаслідок злив та зсувів ґрунту загинуло 17 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти.

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства країни, станом на 18:00 за місцевим часом неділі найбільша кількість жертв – 10 загиблих і четверо зниклих безвісти – припадає на південний округ Санчхон.

Інші смерті – у містах Осані та Гапьоні, провінція Кьонгі, Сосані та Танджіні, провінція Південний Чхунчхон, та південно-західному місті Кванджу.

Пожежники кажуть, що у Санчхоні досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може змінитися.

З 16 липня в Санчхоні випало 793,5 мм опадів, у сусідньому окрузі Хапчхон – 699 мм, а в окрузі Хадон – 621,5 мм.

Влада зареєструвала 1 999 випадків підтоплення доріг, зсувів ґрунту й руйнування обʼєктів інфраструктури, а також ще 2 238 випадків пошкодження приватного майна.

Раніше стало відомо, що у Південній Кореї стались повені та зсуву ґрунту, було відомо десятьох загиблих та дев’ятьох зниклих безвісти через негоду.