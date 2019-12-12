У Дніпрі помер відомий конструктор ракетно-космічної техніки, куратор космічної програми «Морський старт»

У Дніпро помер відомий конструктор конструкторського бюро «Південне» Володимир Команов. Він працював заступником генерального конструктора КБ, був куратором міжнародної космічної програми «Морський старт» від України (1996-2003). Як повідомили в пресслужбі державного конструкторського бюро «Південне», Володимир Команов помер у четвер, 12 грудня, на 82-ому році життя.

У КБ «Південне» розповіли, що Команов здійснював технічне керування розробкою, випробуванням і здачею в експлуатацію низки космічних ракетних комплексів: – «Циклон-2», «Циклон-3», «Зеніт-2», «Енергія-Буран».

Також під його керівництвом українські конструктори адаптували наземний ракетний комплекс «Зеніт» до морських умов за проєктом «Морський старт».

Володимир Команов народився у Волновасі на Донеччині. У дитинстві мріяв стати астрономом, потім військовим. В результаті 45 років присвятив ракетам і більшу частину життя провів на Байконурі.

Володимир Команов був членом-кореспондентом Міжнародної академії космонавтики, мав звання Героя України, він також був почесним громадянином міста Дніпра.

Попрощаються з Комановим 13 грудня.

Програма «Морський старт» була заснована 1995-го року американськими, норвезькими, українськими та російським ракетобудівниками. Відбулося 35 пусків ракети-носія «Зеніт» з плавучої платформи Одіссей у Тихому океані. Однак згодом контроль над «Морським стартом» повністю перейшов до Росії.