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29 квітня 2020, Київ 21:47
Новини | Події

КБ «Південне» повідомило по успішне випробування реактивних снарядів до «Граду»

Проведено другий етап випробувань ракет

Конструкторське бюро «Південне» повідомило про успішне проведення 29 квітня випробування українських реактивних снарядів калібру 122 міліметри «Тайфун-1» до РСЗВ «Град».

«Пуски реактивних снарядів було проведено з полігону міністерства оборони України «Алібей», що в Одеській області, силами бойового розрахунку полігона з використанням штатної бойової машини БМ-21 під технічним керівництвом ДП «КБ «Південне». Для отримання в реальному часі телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їх польоту вперше для подібних випробувань було задіяно наземний мобільний вимірювальний пункт, створений ДП «КБ «Південне», – мовиться у повідомленні.

У бюро зазначили, що це вже другий етап випробувань. Перший, також успішний, провели у листопаді минулого року.

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