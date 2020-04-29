КБ «Південне» повідомило по успішне випробування реактивних снарядів до «Граду»

Конструкторське бюро «Південне» повідомило про успішне проведення 29 квітня випробування українських реактивних снарядів калібру 122 міліметри «Тайфун-1» до РСЗВ «Град».

«Пуски реактивних снарядів було проведено з полігону міністерства оборони України «Алібей», що в Одеській області, силами бойового розрахунку полігона з використанням штатної бойової машини БМ-21 під технічним керівництвом ДП «КБ «Південне». Для отримання в реальному часі телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їх польоту вперше для подібних випробувань було задіяно наземний мобільний вимірювальний пункт, створений ДП «КБ «Південне», – мовиться у повідомленні.

У бюро зазначили, що це вже другий етап випробувань. Перший, також успішний, провели у листопаді минулого року.