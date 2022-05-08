У Північній Ірландії вперше перемогли прихильники єдиної Ірландії

У Північній Ірландії – вперше за 100-річну історію – перемогу на виборах до місцевої законодавчої асамблеї здобула партія ірландських націоналістів «Шинн Фейн», яка виступає за вихід зі складу Сполученого Королівства та об’єднання Ірландії.

Згідно з попередніми підсумками голосування, «Шинн Фейн» отримала 27 місць в асамблеї з 90, ставши найбільшою фракцією. Партія має право висунути свого кандидата у перші міністри Північної Ірландії. Лідер партії Мішель О’Ніл вже назвала 5 травня – день голосування – «історичним днем».

«Шинн Фейн» у перекладі з ірландської означає «Ми самі». Організація з такою назвою виникла ще на початку XX століття, коли Ірландія виборювала незалежність. У роки конфлікту в Північній Ірландії «Шинн Фейн» називали політичним крилом Ірландської республіканської армії. Як зазначає Бі-Бі-Сі, зараз на чолі «Шинн Фейн» стоять політики, які ніяк не пов’язані з повстанським минулим партії.

«Шинн Фейн» діє як в Республіці Ірландія, так і в Північної Ірландії, що залишається у складі Сполученого Королівства. Декілька депутатів від неї регулярно обираються до британського парламенту, проте за традицією не беруть участь у його роботі.

Головна політична мета «Шинн Фейн» – проведення референдуму про вихід Північної Ірландії зі складу Сполученого Королівства. Також партія дотримується соціалістичної орієнтації. Спостерігачі зазначають, що її нинішня передвиборна кампанія була заснована саме на економічних питаннях, а не на статусі Північної Ірландії.

Згідно з так званими угодами Страсної п’ятниці, що поклали край озброєному протистоянню в Північній Ірландії, референдум про можливий вихід зі складу Великої Британії може бути призначений, якщо за опитуваннями більшість жителів Північної Ірландії підтримуватимуть таку ідею. Нині це не так. «Шинн Фейн», однак, розраховує, що громадська думка може змінитися протягом найближчих 5 років.