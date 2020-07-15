Північна Македонія проводить критичні для європейського майбутнього вибори

У Північній Македонії 15 липня відбуваються парламентські вибори, результати яких можуть вплинути на темп євроатлантичної інтеграції балканської держави.

Лідерами перегонів, згідно з попередніми опитуваннями громадської думки, є проєвропейський Соціал-демократичний союз Македонії (СДСМ) та консервативна партія VMRO-DPMNE. Обидві провідні політичні сили мають підтримку менш як чверті виборці кожна, тому навряд чи якась партія зможе одноосібно отримати 61 місце в парламенті, що складається зі 120 місць.

Спочатку голосування планувалося на квітень, але було перенесене через пандемію коронавірусної інфекції. Із початком спалаху хвороби влада Північної Македонії вирішила провести голосування 15 липня та відкрити виборчі дільниці протягом двох додаткових годин, до 21:00, щоб зменшити скупченість та ризики інфікування.

Тимчасовий уряд керує країною від часу, коли в січні 2020 року прем’єр-міністр Зоран Заєв подав у відставку. Це сталося після того, як восени Євросоюз не зміг назвати дату початку переговорів про вступ. Після місяця затримки, викликаної позицією Франції, Євросоюз у березні нарешті дав Північній Македонії зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку.