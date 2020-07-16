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16 липня 2020, Київ 08:18
Новини | Міжнародні

На виборах у Північній Македонії перемогли проєвропейські соціал-демократи

Колишній прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв святкує перемогу на виборах, Скоп'є, 16 липня 2020 року

Проєвропейський Соціал-демократичний союз Македонії (SDSM) здобув перемогу на парламентських виборах у Північній Македонії, але для формування уряду він усе одно потребуватиме створення коаліції.

Соціал-демократи, які виступали спільно з дрібною албанською партією, здобули понад 36% голосів під час голосування 15 липня, а їхній головний опонент, консервативна партія VMRO-DPMNE, має дещо менше за 35%. Такими є попередні результати після підрахунку 94% бюлетенів.

Якщо результати будуть підтверджені, колишній прем’єр-міністр Зоран Заєв, швидше за все, отримає мандат на формування нового уряду. Заєв заявив про перемогу, вказавши, що його сила здобула щонайменше на три місця в парламенті більше, ніж VMRO-DPMNE.

«У нас були мирні, гідні, вільні, демократичні та безпечні вибори», – сказав Заєв на пресконференції у виборчому штабі своєї партії.

Найбільша етнічна албанська партія, Демократичний союз за інтеграцію, набрала 11,6% голосів, що робить її ключовою силою для формування потенційної урядової коаліції.

Державна виборча комісія заявила, що оголосить про розподіл місць у парламенті зі 120 місць 16 липня, коли всі результати будуть перевірені.

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