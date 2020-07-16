На виборах у Північній Македонії перемогли проєвропейські соціал-демократи

Проєвропейський Соціал-демократичний союз Македонії (SDSM) здобув перемогу на парламентських виборах у Північній Македонії, але для формування уряду він усе одно потребуватиме створення коаліції.

Соціал-демократи, які виступали спільно з дрібною албанською партією, здобули понад 36% голосів під час голосування 15 липня, а їхній головний опонент, консервативна партія VMRO-DPMNE, має дещо менше за 35%. Такими є попередні результати після підрахунку 94% бюлетенів.

Якщо результати будуть підтверджені, колишній прем’єр-міністр Зоран Заєв, швидше за все, отримає мандат на формування нового уряду. Заєв заявив про перемогу, вказавши, що його сила здобула щонайменше на три місця в парламенті більше, ніж VMRO-DPMNE.

«У нас були мирні, гідні, вільні, демократичні та безпечні вибори», – сказав Заєв на пресконференції у виборчому штабі своєї партії.

Найбільша етнічна албанська партія, Демократичний союз за інтеграцію, набрала 11,6% голосів, що робить її ключовою силою для формування потенційної урядової коаліції.

Державна виборча комісія заявила, що оголосить про розподіл місць у парламенті зі 120 місць 16 липня, коли всі результати будуть перевірені.