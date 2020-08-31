У Північній Македонії з’явився новий уряд на чолі з соціал-демократами

Парламент Північної Македонії затвердив нову коаліцію на чолі з соціал-демократами, це поклало край ситуації, коли за умов пандемії COVID-19 країна мала тимчасовий уряд.

Голосування, що відбулося 30 серпня, повертає Зорана Заєва на посаду прем’єр-міністра після того, як у липні його партія з незначною перевагою перемогла правих суперників. Коаліція складається з владної партії, Соціал-демократичного союзу Македонії, та найбільшої політичної сили, що представляє етнічну албанську меншину. Нова коаліція має 62 голоси в парламенті зі 120 депутатів.

Партія Заєва набрала найбільше голосів на парламентських виборах 15 липня, але не отримала достатньо місць для самостійного формування уряду. Заєв заявив, що затвердження нового уряду принесе «період порядку, справедливості та дисципліни».

За його словами, пріоритетами є судова влада, економіка, освіта, адміністрування та навколишнє середовище. Заєв також пообіцяв боротися з пандемією коронавірусної інфекції та протистояти злочинності та корупції.

Депутати від опозиції залишили парламент після голосування і не брали участі в церемонії присяги. Вони заявили, що урядова програма не має чітких цілей і не передбачає необхідних реформ.