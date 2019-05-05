Президентські вибори в Північній Македонії відбулися, попереду проєвропейський кандидат

Другий тур президентських виборів у Північній Македонії не буде оголошений таким, що не відбувся: ще за півгодини до закриття дільниць, о 18.30 за місцевим часом, явка виборців склала 44,55 відсотка, повідомила Державна виборча комісія. Закон вимагає для визнання другого туру і всіх виборів такими, що відбулися, явки принаймні в 40 відсотків.

А за результатами підрахунку голосів із майже 90 відсотків виборчих дільниць проєвропейський кандидат-лівоцентрист Стево Пендаровський отримує понад 52,4 відсотка голосів; його суперниця, консерваторка-націоналістка Ґордана Силяновська-Давкова, – понад 44 відсотки.

У першому турі 21 квітня вони набрали майже порівну голосів: 44,8% – Стево Пендаровський, представник нині владної лівоцентристської партії «Соціал-демократичний союз Македонії» («СДСМ»), і 44,2% – Ґордана Силяновська-Давкова, висуванка консервативної націоналістичної партії «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішньомакедонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність»).

Третє місце з 10,6 відсотками голосів зайняв і не пройшов у другий тур Блерім Река, представник численної албанської меншини, що становить, за різними підрахунками, від чверті до третини населення країни. До останнього моменту не було цілком ясно, чи македонські албанці підуть на другий тур виборів, у якому не буде їхнього представника, і це викликало занепокоєння щодо можливого зриву виборів.

Обидва кандидати у другому турі – представники наукової спільноти, що мають відмінні позиції з низки важливих для країни питань. 55-річний Пендаровський, колишній професор політології, стоїть на прозахідних позиціях, він також твердо підтримує договір із Грецією, за яким країна змінила назву з Македонії на Північну Македонію, а Греція зняла заперечення проти її вступу до НАТО і ЄС. 63-річна Силяновська-Давкова, професорка університету, різко критикувала угоду і спершу обіцяла в разі перемоги докласти всіх зусиль, щоб скасувати її, але врешті заявила, що визнає той факт, що країна має вже нову назву, але сама «ніколи не буде використовувати її».

У Північній Македонії функції президента переважно церемонійні, але голова держави має кілька істотних повноважень, серед яких право вето на законодавчі акти парламенту. Керівник «СДСМ», прем’єр-міністр Зоран Заєв заявляв, що результати виборів президента можуть спричинити й позачергові парламентські вибори.

Чинний президент Джорґе Іванов, висуванець «ВМРО-ДПМНЕ», відбув на президентській посаді два п’ятирічні терміни і не міг балотуватися знову; його термін збігає 12 травня.