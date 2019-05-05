У Північній Македонії повідомили, яка загроза постає перед президентськими виборами, в яких нині відбувається другий тур. За даними Державної виборчої комісії країни, це низька явка, яка може змусити оголосити всі вибори такими, що не відбулися.

За виборчим законодавством Північної Македонії, в разі, якщо в першому турі жоден кандидат не здобув принаймні 50 відсотків від голосів усіх виборців країни (не лише учасників голосування), призначається другий тур, у який виходять двоє провідних кандидатів – але у другому турі явка має скласти не менш ніж 40 відсотків від усіх виборців, інакше вибори оголошуються такими, що не відбулися, і оголошуються нові вибори.

За даними ДВК Північної Македонії, станом на 17-у годину за місцевим часом явка склала 38,3 відсотка. Виборчі дільниці зачиняються о 19-й (20-а за Києвом).

У першому турі 21 квітня явка склала 41,8 відсотка.

У ньому найбільше голосів – і майже порівну – набрали Стево Пендаровський (44,8%), представник нині владної лівоцентристської партії «Соціал-демократичний союз Македонії» («СДСМ»), і Ґордана Силяновська-Давкова (44,2%), висуванка консервативної націоналістичної партії «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішньомакедонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність»).

Третє місце з 10,6 відсотками голосів зайняв і не пройшов у другий тур Блерім Река, представник численної албанської меншини, що становить, за різними підрахунками, від чверті до третини населення країни. До останнього моменту не було цілком ясно, чи македонські албанці підуть на другий тур виборів, у якому не буде їхнього представника.

Обидва кандидати у другому турі – представники наукової спільноти, що мають відмінні позиції з низки важливих для країни питань. 55-річний Пендаровський, колишній професор політології, стоїть на прозахідних позиціях, він також твердо підтримує договір із Грецією, за яким країна змінила назву з Македонії на Північну Македонію, а Греція зняла заперечення проти її вступу до НАТО і ЄС. 63-річна Силяновська-Давкова, професорка університету, різко критикує угоду і спершу обіцяла в разі перемоги докласти всіх зусиль, щоб скасувати її, але врешті заявила, що визнає той факт, що країна має вже нову назву, але сама «ніколи не буде використовувати її».

Обидва кандидати напередодні другого туру висловили впевненість у достатній явці виборців і у своїй перемозі.

У Північній Македонії функції президента переважно церемонійні, але голова держави має кілька істотних повноважень, серед яких право вето на законодавчі акти парламенту. Керівник СДСМ, прем’єр-міністр Зоран Заєв заявляв, що результати виборів президента можуть спричинити й позачергові парламентські вибори.

У разі ж, якщо президентські вибори через низьку явку таки не відбудуться, протягом 40 днів мають бути призначені нові вибори, а обов’язки голови держави після закінчення терміну чинного президента Джорґе Іванова буде тимчасово виконувати голова парламенту Талат Джафері. Іванов, висуванець «ВМРО-ДПМНЕ», який відбув на президентській посаді два п’ятирічні терміни, не міг балотуватися знову; його термін збігає 12 травня.