Щонайменше 14 людей загинули через пожежу у шпиталі з лікування COVID-19 у Північній Македонії

У Північній Македонії в результаті пожежі, що зруйнувала польовий госпіталь для лікування хворих на CОVID-19, загинули щонайменше 14 людей.

Пожежа виникла в результаті вибуху кисневих балонів у місті Тетово на північному заході країни. Інцидент стався пізно ввечері 8 вересня. Поки невстановлену точно кількість постраждалих госпіталізували до столиці Скоп’є.

Кисневі балони використовувалися для лікування госпіталізованих пацієнтів. Причина вибуху з’ясовується.

За попередніми даними, серед загиблих немає медперсоналу.

Менше однієї третини з 2 мільйонів жителів Північної Македонії нині повністю вакциновані. З початку серпня в країні спостерігається значний сплеск інфекцій і смертей від COVID-19, що спонукало уряд знову ввести обмеження на доступ до кафе, ресторанів і на масові заходи.

З початку пандемії в Північній Македонії понад 6100 людей померли від COVID-19.