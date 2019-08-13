Оперного співака Пласідо Домінго звинуватили в сексуальних домаганнях – ЗМІ

Кілька жінок звинуватили зірку світової опери, іспанського оперного співака Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях. Про це вісім співачок і танцівниця розповіли агентству Associated Press. Тільки одна зі співачок погодилася розкрити своє ім’я – Патрисія Вульф.

За словами жінок, вони зазнавали сексуальних домагань Домінго в різний час з кінця 1980-х років, втім жодна з жінок не змогла надати речові докази щодо своїх звинувачень.

Сам Домінго на питання агенції про звинувачення в сексуальних домаганнях заявив: «Люди, які знають мене чи працювали зі мною, знають, що я не з тих, хто навмисно заподіє кому-небудь шкоду».

Тим часом Філадельфійський оркестр скасував запрошення Домінго виступити на відкритті концерту ввечері 18 вересня після оприлюднення звинувачень.

Пласідо Домінго – відомий оперний співак і диригент. Він виступає на сцені понад 50 років, нині йому – 78. Домінго 14 разів отримував премію «Греммі».