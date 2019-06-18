Мішель Платіні затриманий у справі про вибір господаря чемпіонату світу з футболу 2022 року

Колишній президент УЄФА та легендарний у минулому французький футболіст Мішель Платіні затриманий у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господаря чемпіонату світу 2022 (ним став Катар). Про це повідомляють західні засоби інформації, зокрема, французьке видання Mediapart та британська газета Independent.

63-річний Мішель Платіні був зіркою європейського футболу у 1970-80-х роках. Він виступав в амплуа атакувального півзахисника, грав за французькі «Нансі» та «Сент-Етьєн», італійський «Ювентус». Є чемпіоном і володарем Кубків Франції та Італії, переможцем Кубка володарів Кубків, Кубка європейських чемпіонів, Суперкубка УЄФА, Міжконтинентального кубка, чемпіоном Європи 1984 року в складі національної команди.

Як функціонер доклався до організації та проведення у Франції чемпіонату світу 1998 року, згодом став членом виконкомів УЄФА та ФІФА, а з 2007 року став президентом УЄФА. 21 грудня 2015 року комітет з етики ФІФА покарав Мішеля Платіні за фінансові махінації. Очільник УЄФА відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 8 років.