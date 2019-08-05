Український плавець Говоров переміг на першому етапі Кубка світу в Японії

Український плавець Андрій Говоров виборов у столиці Японії Токіо золоту медаль на першому етапі Кубка світу сезону 2019/2020 років.

Говоров, який був єдиним представником України в Токіо, змагався на дистанції 50 метрів вільним стилем і батерфляєм.

У батерфляї українець показав результат 23,10 секунди, випередивши на одну соту секунди американця Себастьяна Сабо. Бронзову нагороду виборов ще один представник США Майкл Ендрю.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в китайському Цзінані 8–10 серпня.