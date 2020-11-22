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22 листопада 2020, Київ 13:52
Новини | Спорт

Український плавець Михайло Романчук побив рекорд Європи, який тримався 8 років

Український плавець Михайло Романчук, архівне фото

Український плавець Михайло Романчук, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем. Це сталося на змаганнях серії International Swimming League у Будапешті.

Українець фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєля, рекорд якого ніхто не міг перевершити упродовж восьми років.

Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек, відстав більш як на 6 секунд.

Раніше в листопаді Романчук двічі оновив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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