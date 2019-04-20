Племінниця Ле Пен виступила на форумі в окупованій Ялті

Племінниця французького політика Марін Ле Пен Маріон Марешаль-Ле Пен виступила на організованому російською владою в окупованому Криму економічному форумі в Ялті. Відео її виступу в Telegram опублікувало видання «Крыминформ».

Під час свого виступу Маріон Марешаль-Ле Пен заявила, що форум у Ялті «спрямований на руйнування стін» і «об'єднує Крим із усім світом». Вона також зачепила тему згорілого в Парижі собору Паризької Богоматері.

Свій візит у Ялту племінниця Ле Пен підтвердила на офіційній сторінці в Twitter. Там, зокрема, Ле Пен розкритикувала санкції проти Росії. «Санкції проти Росії є економічної нісенітницею, але також політичною помилкою на шкоду європейським народам», – заявила Ле Пен на форумі в Ялті.

18 квітня в Криму відкрився організований російською владою економічний форум у Ялті. Основні заходи відбуваються на території санаторно-курортного комплексу «Мрія» і в Воронцовському палаці в Алупці.

Співголова фонду «Ялтинський економічний форум» Андрій Назаров заявляв про можливу участь у форумі французького політика, лідера партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен.

Напередодні старту форуму в Ялті Прокуратура АРК застерегла іноземців від незаконного в'їзду в анексований Росією Крим через закриті Києвом пункти пропуску.

У МЗС України відзначають, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 роки документ, у якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.