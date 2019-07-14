Пляж в Одесі, на якому стався зсув, вважався аварійним – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пляж в Одесі, на якому у неділю стався зсув, вважався аварійним.

«Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи продовжуються. За попередньою інформацією, вказаний пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування», – повідомили у ДСНС.

У відомстві зазначили, що додали ще 16 рятувальників і техніку для розчищення завалу.

У неділю близько пів на шосту вечора в Одесі між центральним пляжем та пансіонатом «Борей» стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі 150 метрів квадратних. Рятувальники почали перевіряюти, чи немає людей під завалом.