Сезон купання на міських пляжах у Києві ще не відкритий – КМДА

Сезон купання на міських пляжах у Києві ще не відкритий, втім на пляжах вже встановили питні фотанчики, души і туалети, кабінки для переодягання, рятувальні вишки, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Столичні комунальні підприємства активно готують муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний, 9 муніципальних пляжів цьогоріч претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор».

«Очікується, що на 25 пляжах цього літа працюватимуть рятувальники, а ще пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами. На пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску», – вказали у КМДА.

За даними з відкритих джерел, сьогодні температура води у Дніпрі в районі Києва – 14 градусів.