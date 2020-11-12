У Всесвітній день боротьби з пневмонією у Києві блакитним кольором підсвітять мости

Київ 12 листопала долучиться до міжнародної акції Pneumolight у Всесвітній день боротьби із пневмонією, повідомила пресслужба столичної адміністрації.

«12 листопада з 21:00 до 22:00 столиця долучиться до масштабної всесвітньої акції Pneumolight, у якій візьмуть участь понад 47 країн світу. У Всесвітній день боротьби із пневмонією блакитними вогнями у них підсвітять близько 206 будівель та об’єктів інфраструктури для підвищення обізнаності про це захворювання. Зокрема, в Києві будуть підсвічені Подільсько-Воскресенський мостовий перехід та Парковий пішохідний міст через Дніпро», – йдеться в повідомленні КМДА.

За даними мерії, мета акції – привернути увагу до необхідності об’єднання зусиль у боротьбі із пневмонією, поінформувати містян про небезпеку від неї в нових умовах коронавірусної загрози.

Запалення легень – пневмонія, одне з ключових ускладнень при інфікуванні коронавірусною хворобою COVID-19. Інфекція уразила понад 52 мільйони людей на планеті.