Догхантера Святогора побили в Києві – ЗМІ

Відомого догхантера Олексія Святогора ввечері 21 лютого побили в Шевченківському районі столиці – про це повідомив портал «Вільне слово».

Інформацію про побиття також розмістили в соцмережах знайомі Святогора.

В поліції повідомили, що ввечері 21 лютого на вулиці Щусєва зафіксували побиття неназваного чоловіка. На запит Радіо Свобода правоохоронці не стали розкривати особу потерпілого, пославшись на неможливість розголошення цих даних.

За даними поліцейських, нападників було двоє, їх розшукують.

Читайте також: Собача справа. Чи судитимуть головного догхантера України?​

Олексій Святогор – юрист, відомий передусім через свою діяльність догхантера (вбивці безпритульних тварин). Його звинувачують у пропаганді жорстокого поводження з тваринами.