Почесне українське консульство відкрили у Філадельфії

У американському місті Філадельфія відкрилося почесне консульство України. Про це повідомили у українському посольстві у США.

Офіційна церемонія відкриття відбулася 22 січня у день Соборності України. Почесним консулом посольства стала Ірина Мазур.

«Символічно у День Соборності Україна відкрила своє Почесне консульство у Філадельфії, штат Пеннсильванія, одному з найбільших міст східного узбережжя США. У офіційній церемонії відкриття взяли участь Посол України в США Володимир Єльченко, консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов та представники української громади Америки», – мовиться у повідомленні.

У США діють генеральні консульства у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Чикаго (окрім, власне, консульського відділу посольства у Вашингтоні), а також почесні консульства у Новому Орлеані (штат Луїзіана), Сіетлі (штат Вашингтон), Бірмінгемі (штат Алабама), Тусоні (штат Аризона), Детройті (штат Мічиган), Клівленді (штат Кентуккі), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) і в Х'юстоні (штат Техас).