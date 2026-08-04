Податкова та прикордонники запустили автоматичний обмін даними. ДПС пояснила, як це вплине на перетин кордону

Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований обмін інформацією, повідомили 3 серпня пресслужби відомств.

У службах заявляють, що новий механізм обміну даними не запроваджує нових перевірок чи обмежень для громадян і не впливає на правила перетину державного кордону України.

«Автоматизований доступ це не про нові перевірки, обмеження чи додаткові повноваження. Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми «сірого» імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці», – заявила очільниця ДПС Леся Карнаух.

За словами очільника Держприкордонслужби, автоматизований обмін інформацією дозволить значно скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації.



Раніше податкова служба запитувала дані через листи – прикордонники вручну опрацьовували кожен лист та готувати відповіді.

Як повідомляються, тепер цей процес буде автоматизовано – податківець формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди без залучення працівників у ручний процес.

Для чого Податковій службі ці дані?

У ДПС пояснюють, що нформація про перетин кордону використовується податковою у сукупності з іншими даними для:

визначення податкового резидентства: перевірка статусу фізичних осіб (зокрема, перебування в Україні понад 183 дні протягом року) для точного розрахунку податкових зобов'язань та уникнення подвійного оподаткування;

запобігання фіктивним операціям: виявлення фактів, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписуються керівником, який на дату підписання фактично перебував за межами України.





Чи безпечний такий обмін інформацією?

У ДПС заявляють, що обмін інформацією між відомствами буде відбуватися через захищений канал зв'язку – Нацсистему конфіденційного зв’язку, кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.

Також у Податковій службі стверджують, що усі дії користувачів фіксуються в електронних журналах аудиту, що повністю виключає несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.