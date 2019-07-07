ДСНС попереджає про погіршення погодніх умов у неділю

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає у другій половині дня 7 липня про грозу та шквали 15-20 метрів за секунду (І рівень небезпечності) у Києві та області.

Дощ із подальше зниження температури повітря прогнозує і синоптик Наталія Діденко.

Окрім того, Український гідрометцентр анонсує потенційно небезпечні погодні умови у західних та північно-західних областях.

«7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. 7-8 липня в Україні, крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

За даними синоптиків, ймовірним за таких умов у дощових регіонах є різке підняття води в річках.