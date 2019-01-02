ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Уранці 2 січня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини. Такі дані Українського гідрометцентру оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Уранці 2 січня в Карпатах та на Прикарпатті очікується південно-західний вітер 25-30 м/с. По Києву та Київській області 2 січня на дорогах ожеледиця, вранці пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Здійснюється чергування оперативної групи ДСНС», – вказано в повідомленні.

У своєму традиційному ранковому зведенні 2 січня рятувальники не повідомляли про будь-які відключення електрики впродовж минулої доби. Зазвичай такі повідомлення з’являються після ускладнення погодних умов – посилення вітру чи рясних опадів.