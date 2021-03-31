Гідрометцентр: в Україні завтра до 19 градусів тепла

В Україні за прогнозами синоптиків у четвер, 1 квітня, очікується тепла погода, подекуди опади. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на півдні та сході України очікується від 0 до +4 градусів, на заході, у центрі та на півночі – до +8.

Вдень у південних та східних областях буде прохолодніше, ніж на решті території – +12…16 градусів. У інших регіонах – +16…19 градусів.

На заході України завтра вдень очікуються дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

У Києві у четвер вночі прогнозують +6…8 градусів тепла, вдень – +17…19, протягом доби без опадів.