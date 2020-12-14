Синоптики попереджають про ожеледицю та туман 15 грудня

У вівторок, 15 листопада, очікується ускладнення погодних умов у вигляді ожеледиці на дорогах та туману. Про це попередили у Укргідрометцентрі.

«15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура вночі складатиме -2…+2 градуси, у Криму – до +5. Вдень на заході 0…+4 градуси, на півночі, у центрі та на сході – -1…+1 градус. У південних областях очікується +2…5 градусів, у Криму – до +7.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.

У Києві протягом доби -1…+1, без істотних опадів.