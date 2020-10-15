Погода на 16 жовтня: на заході та півночі України похолодає

У п’ятницю, 16 жовтня, у західних та північних областях України температура знизиться, очікуються опади. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

На заході вночі очікується температура повітря +4…9 градусів, вдень – +10…15.

На півночі вночі – +8…12 градусів, вдень – +12…16.

На решті території в ніч на п’ятницю прогнозують +9…15 градусів, на півдні до +17. Вдень повітря прогріється до +19…24 градусів. Без опадів.

У Києві вночі 16 жовтня синоптики прогнозують температуру повітря +10…12 градусів, вдень – +13…15. Протягом доби очікується дощ.