Завтра вдень в Україну прийде потепління, вночі ще морозитиме

У суботу вдень, 20 лютого, в Україні почнеться потепління, місцями температура підніметься до плюсової.

Вночі сильні морози ще очікуються в більшості регіонів. У західних областях заморозки від -1 до -9 градусів. У центрі на півдні і сході України – -11…-16 градусів, на півночі до -19.

Вдень найтепліше також буде на заході країни – +1…+4 градуси, на півдні до +3. На решті території 0…-4 градуси. У північних регіонах до -7 градусів морозу.

По всій країні, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів.

У Києві сьогодні вночі прогнозують заморозки -12...-14, вдень стане суттєво тепліше – -1…-3.