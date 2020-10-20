В Україні вночі температура повітря впаде до нуля

У ніч на 21 жовтня в України прогнозують зниження температури повітря до 0 градусів. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Зокрема, у Тернопільській, Сумській, Харківській та Луганській області вночі очікується 0…+2 градуси. На решті території прогнозують температуру +1…5 градусів, на півдні до +8…10.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +10…15, у південних регіонах до +18 градусів.

У середу буде переважно без опадів, дощі прогнозують тільки у Чернігівській та Сумській областях.

У Києві 21 жовтня температура вночі становитиме +3…5 градусів, вдень потеплішає до +11…13. Опадів не прогнозують.