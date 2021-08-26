Українців у четвер очікує переважно прохолодна та дощова погода – синоптики

У більшості областей України сьогодні очікується прохолодна погода, подекуди дощі та грози.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 26 серпня, в Україні, крім східних, південно-східних, більшості районів західних областей, короткочасні дощі, грози, в деяких районах центральних областей, в Одеській і Миколаївській областях значний дощ, град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях 18-23°, на решті територій 25-30°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, температура вдень 18-20°.