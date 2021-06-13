ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні – очікується град та шквали.

За даними ДСНС з посиланням на синоптиків, у західних та південно-західних областях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпеки).

Температура повітря 18-23°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 22-27°. У Карпатах вдень помірні дощі, температура повітря 10-15°.

У Києві короткочасні дощі, грози. Денна температура 19-21°.