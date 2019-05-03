4 травня в Україні – дощі з грозами, до 24 тепла – синоптики

4 травня в Україні, крім південного сходу й Криму, буде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою, повідомляє Укргідрометцентр.

«Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській і Харківській областях вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°; в Карпатах вночі 2-7°, вдень 8-13° тепла», – йдеться в повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про погіршення погодних умов у деяких регіонах 4 травня.

Зокрема, через прогнозовані грози і шквали у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях, а також у Києві й Київській області оголосили перший рівень небезпечності.